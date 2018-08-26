سفارة فرنسا تفند الاشاعات بشأن اجراءات مراقبة المسافرين القادمين من الجزائر

فندت سفارة فرنسا بالجزائر اليوم الاحد في بيان الاشاعات بشأن اجراءات مزعومة وضعتها وزارة التضامن و الصحة الفرنسية بغية مراقبة المسافرين القادمين من الجزائر إثر ظهور وباء الكوليرا في بلدنا.

و أشار البيان إلى أن "بعض الاشاعات التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي و قامت بنقلها بعض وسائل الاعلام تشير الى اجراءات وضعتها وزارة التضامن و الصحة الفرنسية فيما يخص المسافرين القادمين من الجزائر موضحا أن هذه الاشاعات تتطرق إلى ضرورة تقديم المسافرين الجزائريين إلى فرنسا لشهادة طبية تفيد بعدم اصابتهم بداء الكوليرا و في حالة عدم توفرها يجبرون على القيام بكشف طبي مع دفع ثمنه عند نزولهم بالمطارات الفرنسية.

و بهذا الصدد قامت السفارة الفرنسية بتفنيد هذه الاشاعات التي لا اساس لها من الصحة و توضح أنه لم تقم وزارة التضامن و الصحة الفرنسية بوضع أي اجراء من هذا النوع.