رابطة ابطال افريقيا/ مولودية الجزائر: "ما يهمنا هو الفوز امام سطيف"

أكد مدرب فريق مولودية الجزائر العاصمة بيرنار كازوني اليوم الاثنين بالجزائر ان فريقه يسعى الى الفوز امام فريق اتحاد سطيف خلال الجولة 6 و الأخيرة من دور المجموعات لمنافسة رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم المقررة يوم الثلاثاء (14سا00) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

و خلال ندوة صحفية التي نظمت بملعب 5 جويلية، قال مدرب الفريق العاصمي هدفنا أمام اتحاد سطيف هو ان نكون اكثر نجاعة و ان نفوز بالمقابلة. هناك ثلاثة فرق متعادلة ب5 نقاط و نحن في المركز الثاني، لن يكون الامر هينا لكن يجب علينا فرض انفسنا".

و يحتل فريق مولودية الجزائر و اتحاد سطيف ،عشية الجولة الاخيرة، المركز الثاني ب 5 نقاط برفقة الفريق المغربي الدفاع الحسني الجديدي، بينما يتصدر فريق تي بي مازيمبي المجموعة ب 11 نقطة مقتطعا تأشيرة التأهل لربع النهائي.

من جهته أكد المدافع أيوب عزي الذي كان حاضرا في هذه الندوة ان مهمة رفاقه تتمثل في الخروج بالنقاط الثلاثة و فقط مضيفا أن هذه المقابلة تعد الاخيرة في المجموعة و يجب علينا الفوز بها.

و في حال خسارة الفريق المغربي او تعادله خارج الديار فسيتسنى لفريق مولودية الجزائر او اتحاد سطيف، في حال الفوز، من اقتطاع تأشيرة التأهل للدور المقبل برفقة فريق تي بي مازيمبي.