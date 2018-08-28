زملاء ومحبو يزيد آيت حمدوش يرافقونه الى مثواه الأخير

رافق العديد من الصحفيين ومحبي المنشط والزميل بالقناة الإذاعية الثالثة، يزيد آيت حمدوش، إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي امحمد بالعاصمة.

وتوفي يزيد عن عمر لا يتجاوز 38 سنة بمستشفى القبة اليوم الثلاثاء اثر وعكة صحية ألمت به، وقد شارك في تشييع الفقيد كل من وزير الاتصال جمال كعوان و وزير الثقافة عز الدين ميهوبي والمدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل، إلى جانب جمع من زملاء المهنة ومحبين وفنانين وجمعيات المجتمع المدني .

وقد كان الفقيد رئيس قسم بالقناة الثالثة للإذاعة ومنشطا لعدة حصص وبرامج تفاعلية تخص الشباب والمجتمع المدني والفني، كما ساهم في تفعيل الكثير من المبادرات الإذاعية والجمعوية مثل "حملة اليد في اليد لمحاربة داء السيدا" وحملات التبرع بالدم وغيرها ، وعرف الفقيد ايضا بمرافقة الفنانين والمبدعين الشباب من خلال برنامجه " Serial taggeur" .