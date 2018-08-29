وزارة البيئة تطلق هذا الخميس حملة تنظيف واسعة عبر كامل التراب الوطني

تطلق وزارة البيئة والطاقات المتجددة هذا الخميس، حملة تنظيف كبيرة تمس كل أحياء التراب الوطني تحت شعار"جيب جيرانك نقوها ونخلوها نقية".

و أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي خلال ندوة صحافية نشطتها أن الحملة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسيس المواطن وتشجيعه على الحفاظ على بيئته.

وبهذا الشأن قالت الوزيرة إن هذه الحملة لا تعد الأولى من نوعها مشيرة إلى حملات كثيرة سبقتها من أجل دخول اجتماعي نظيف، خصوصا أمام تفشي مرض الكوليرا.

كما دعت زرواطي المواطنين الجزائريين إلى التحلي بروح النظافة من خلال احترام توقيت رمي النفايات وخلق فضاءات نظيفة لتفادي الأمراض، مؤكدة أن قطاع البيئة يتابع المستجدات الحاصلة في كل من قطاع الفلاحة أو الصناعة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية