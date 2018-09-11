مدير "صفاكس" للإذاعة : اهتمام كبير بالمنتوج الجزائري في واشنطن وافاق واعدة للاستثمار هناك

أعرب الطيب زيتوني المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير " صفاكس" عن ارتياحه للاصداء الاولى للاسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائريالاول الذي تحتضنه العاصمة الامريكية واشنطن ، مؤكدا على الاهتمام الكبير بالمنتوج الجزائري في السوق الامريكية.

وأوضح زيتوني لدى حلوله ضيفا عالى برنامج ضيف الصباح، هذا الثلاثاء، أن زوار المعرض عامة ورجال الاعمال الامريكيين بالخصوص أعربوا عن تفاجئهم بنوعية المنتج الجزائري والتنافسية التي تتوفر عليها منتجات الجزائر ، وهو ما تكلل بعقد شراكات عديدة مع النظراء الامريكين الذين اتفقوا على فتح ورشات مفتوحة لعرض المنتجات الجزائرية .

وأكد زيتوني أن اتفاقات الشراكة التي وقعها معظم المشاركين في الأسبوع الجزائري بالولايات المتحدة الامريكية ، لم تقف عند المنتجات الغذائية بل تعدتها الى المنتجات الكهرومنزلية المنتجة بالجزائر،ومواد اخرى وقال "بالنظر الى ما لاحظناه من اهتمام واعتراف بجودة وتنافسية المنتج الجزائري يمكن الجزم بوجود مكانة للمستثمرين الجزائريين في سوق الولايات المتحدة الامريكية" .

وتشارك في الاسبوع الجزائري الاقتصادي والثقافي المنظم بواشنطن 50 مؤسسة جزائرية معظمها من القطاع الخاص ، وهي المباردة الاولى من نوعها التي تسعى من خلالها ادراة قصر المعارض الى تسهيل التواصل بين اكبر منتجي الجزائر مع المستثمرين الامريكيين من خلال التعريف بالمنتج الجزائري وبحث فرص الاستثمار والتعاون وهو القرار الذي جاء بعد دراسة مناخ الاعمال في امريكا والتسهيلات التي قدمت من طرف المجلس مجلس الاعمال الجزائري الامريكي والهيئات الدبلوماسية للبلدين .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية