البدء بتصنيع قطع غيار القطارات محليا ابتداء من العام المقبل

أعلن مدير منتدب لوحدة جر العتاد بالمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وحيد ضيف الله عن البدء في تصنيع قطع غيار القطارات محليا سيكون ابتداء من العام المقبل.

يتزامن ذلك مع توقف قطار "كوراديا" بورقلة عن الخدمة منذ نحو أحد عشر يوما بسبب تعرضه لأعمال تخريب في أول رحلة إلى قسنطينة ما ألحق بالشركة خسائر بلغت 200 مليون سنتيم تكاليف تغيير الزجاج فقط بحسب المتحدث

وأضاف المسؤول أنه الشركة باشرت تجارب مع خواص من أجل البدء في تصنيع قطع غيار القطارات محليا، بما فيها الزجاج، بدء من العام المقبل من أجل تقليص فاتورة الإستيراد تماشيا مع سياسة الدولة في هذا المجال ، مشيرا إلى أن العملية ستتم وفق شراكة وطنية أجنبية.