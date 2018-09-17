تكريم الفنان التشكيلي الكبير رابح درياسة بقصر الثقافة مفدي زكرياء

تم اليوم الاثنين تكريم الفنان الحاج رابح درياسة الذي شارك بعدة لوحات فنية معبرة عن التراث والهوية الجزائرية.

وأوضح في هذا الصدد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي "أن الفنان رابح درياسة عمل على تطوير الأغنية الجزائرية على مدار ستين عاما بالإضافة إلى أن رابح درياسة فنان تشكيلي ومهتم بفن الزخرفة والمنمنمات

وقدم درياسة لهذا المعرض عدد من أعماله الفنية التي سيكتشف الجمهور من خلالها أن الفنان رابح درياسة هو فنان من الطراز العالي".

وجاء هذا التكريم الذي غاب عنه الفنان على هامش المعرض الثقافي الدولي للخط العربي والمنمنمات والزخرفة الذي احتضنه فضر الثقافة مفدي زكرياء.

المصدر: الإذاعة الجزائرية