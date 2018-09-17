قايد صالح ينصب اللواء عبد الحميد غريس أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الاثنين،على التنصيب الرسمي للواء عبد الحميد غريس ، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني خلفا للواء محمد زناخري، الذي أحيل على التقاعد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2018، أشرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم 17 سبتمبر 2018، بمقر وزارة الدفاع الوطني على التنصيب الرسمي للواء عبد الحميد غريس، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني خلفا للواء محمد زناخري، الذي أحيل على التقاعد".

وقال في هذا الشأن :"باسم فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2018، أنصب رسميا في هذا اليوم أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني، اللواء عبد الحميد غريس خلفا للواء محمد زناخري ".

وبهذه المناسبة "أثنى الفريق قايد صالح على الجهود التي بذلها اللواء محمد زناخري طوال مساره المهني في صفوف الجيش الوطني الشعبي، متمنيا له حياة أسرية سعيدة، كما طلب من الأمين العام الجديد، اللواء عبد الحميد غريس العمل على الاستغلال الأمثل والعقلاني لكل القدرات المتوفرة، وتركيز الاهتمام على الاستثمار الأوفى للتجارب والخبرات المكتسبة من أجل تحقيق المردودية التي يسعى جيشنا الوطني الشعبي إلى تحقيقها فعليا وميدانيا وبكل إخلاص".

بعدها صادق الفريق على محضر تسليم السلطة بين الأمين العام السابق والأمين العام الجديد لوزارة الدفاع الوطني.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج