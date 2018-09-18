رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة للاذاعة : أكثر من 240 دواء غير موجود في الجزائر

أكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، لطفي بن باحمد، هذا الثلاثاء، أن حوالي 240 دواء غير موجود في السوق الجزائرية بسبب التأخر في التوقيع على برنامج الاستيراد الذي لم يوضع في آجاله المحددة.

و أضاف، بن باحمد خلال نزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير"، للقناة الإذاعية الثالثة ان وزارة الصحة تلقت مكالمات من أجل العمل على إيجاد حل لهذه الوضعية التي تنعكس على الصحة العامة للمواطن حيث قال إن كميه الدواء المستوردة لم تتغير امام زيادة عدد السكان الأمر الذي كان له التأثير المباشر على المخزون الاحتياطي للأدوية.