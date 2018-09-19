وزير الصحة يؤكد عدم تسجيل أية إصابة جديدة بداء الكوليرا منذ أكثر من أسبوع

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ،" عدم تسجيل أي حالة استشفاء مشتبه بها لداء الكوليرا منذ أسبوع.

وخلال تقديمه لعرض حول القطاع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، أكد السيد حسبلاوي، أن" نتائج المتابعة اليومية للوضعية الوبائية لداء الكوليرا تؤكد عدم تسجيل أي حالة استشفاء مشتبه بها لداء الكوليرا مند أسبوع" وأضاف أنه تم تسجيل 102 حالة مؤكدة بداء الكوليرا، مع تسجيل حالتين وفاة وذلك منذ بداية التصريح بحالات الكوليرا.

كما أكد حسبلاوي نه كانت علاقة مباشرة بين الإصابات بالكوليرا والمنبعين المائيين المتواجدين في كل من سيدي الكبير بتيبازة وواد بني عزة بولاية البليدة.

وإزاء ذلك، أكد حسبلاوي على حرص مصالحه من أجل "تطويق الوباء من خلال تسخير كل الإمكانيات في إطار الوقاية والعلاج من هذا المرض وتجنيد الأطر الطبية"، مبرزا ، أن "نظام اليقظة والتأهب" الذي أقرته دائرته الوزارية يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الصحية مجندة وفي أعلى مستويات التأهب" إلى غاية التأكد من القضاء الكلي على الوباء.

و بالمناسبة أكد حسبلاوي على "سلامة" مياه الحنفيات، قدم عرضا مفصلا عن أسباب وجود هذا الوباء و طريقة تطوره و انتشاره، فضلا عن تقديمه لجملة الاحتياطات الواجب إتباعها لتفادي الإصابة بهذا الوباء.

للإشارة ، فقد حضر اجتماع لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني، وزير العلاقات مع البرلمان ، محجوب بدة.