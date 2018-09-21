أولمبي الشلف يستعيد مركز الصدارة

انفرد أولمبي الشلف مجددا بكرسي الريادة إثر فوزه في ملعب اتحاد البليدة (2-1)، مغتمنا فرصة خسارة شريكه السابق في الصدارة وداد تلمسان على ميدان مولودية العلمة (0-2)، بينما يبقى كل من اتحاد الحراش،اتحاد البليدة ورائد القبة في ذيل القافلة بدون فوز لحد الآن،عقب مباريات هذا الجمعة لحساب الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والمقرر أن تختتم غدا السبت بإجراء لقاء مولودية سعيدة - أمل بوسعادة (00ر16سا).

حقق المتصدر أولمبي الشلف عملية جيدة عند تنقله إلى البليدة، حيث أطاح بالاتحاد المحلي (1-2)،حيث افتتح الزوار باب التهديف عبر بن حملة (د 22)، قبل أن يعدل هادف لأصحاب الأرض مع بداية الشوط الثاني (د 49)، لكن في حدود الدقيقة(63) المهاجم كايبو يهدي الفوز لأشبال المدرب سمير زاوي الذي يسمح لهم بالانفراد مجددا بكرسي الريادة (17 ن). بالمقابل عجز أبناء مدينة الورود في تحقيق أول فوز في البطولة عقب مرور سبع جولات، ما يبقيهم في الصف الـ 14 (4ن)، للإشارة فقد توقف اللقاء حوالي 10 دقائق في الربع الساعة الأخير من المواجهة إثر الاستعمال الكثيف للألعاب النارية والمقذوفات من طرف الجماهير.

وسقط المتصدر السابق وداد تلمسان في ملعب مسعود زوقار أمام مولودية العلمة بثنائية نطيفة (0-2)، إذ سجل المخضرم ياسين بزاز هدفي الفوز لأصحاب الأرض، الأول في الدقيقة (36) عبر ضربة رأسية، والثاني عبر مخالفة مباشرة (د 70)، وبالتالي تجرع أشبال المدرب فؤاد بوعلي أول هزيمة منذ انطلاق الدوري، تاركين

الطليعة لـ"الشلفاوة"، بنزولهم لمركز الوصافة (14 ن)، بينما استفاد"العلمية"من النقاط الثلاث للاقتراب من مقدمة الترتيب برصيد 12 نقطة في الصف الرابع بمعية بسكرة.

وأكد الصاعد الجديد ترجي مستغانم صحته الجيدة بحصده الفوز الرابع منذ عودته إلى حظيرة المحترف الثاني، حيث سيطر"المستغانمية"على داربي الغرب الجزائري أمام جمعية وهران (2-0) داخل القواعد، وسجل للترجي كل من فلاحي (د 17) وبلقاسمي (د 45). وإثر هذا الانتصار يرتقي الترجي إلى الصف الثالث بمفرده (13 ن)، في حين تبقى الجمعية في المركز الـ 11 (7 ن).

كما يواصل الصاعد الجديد نجم مقرة مشواره المشرف بانتزاعه فوزه الثاني على حساب سريع غليزان (1-0) في أول موسم يقضيه في المحترف الثاني منذ نشأته، وسجل بوخاري هدف الانتصار (د 67) لأصحاب الأرض، ليلتحق النجم بالسريع في المرتبة الثامنة بنفس العدد من النقاط (8 ن).

وتنفست شبيبة سكيكدة الصعداء إثر تحقيقها لثاني انتصار لهذا الموسم بأقل نتيجة، عندما استقبلت رائد القبة (1-0)، هدف اللقاء الوحيد وقعه ناصري (د 43)، وعلى وقع هذا الفوز يصعد أشبال المدرب ليامين بوغرارة إلى المركز الثامن (8ن)، على عكس الرائد الذي لم يتمكن من الخروج من نفق النتائج المخيبة إلى حد الآن، بعجزه عن إيجاد طريق الانتصارات، مكتفيا بأربعة تعادلات وثلاث خسارات تضعه في مؤخرة الركب، الصف 14 (4 ن) رفقة البليدة.

وفي لقاء"متوتر"، فرض اتحاد بسكرة نتيجة التعادل على مضيفه شبيبة بجاية (2-2)، في آخر عمر المواجهة.الشبيبة المحلية كانت سباقة للتسجيل في المرحلة الأولى عبر ثنائية غانم (د 13) وباهي (د 18). وتواصلت معاناة أبناء الجنوب في الشوط الثاني إثر طرد حكم اللقاء لكل من لخضاري وصحبي، لكن هذا لم يثبط من عزيمة الزوار، الذين عادوا من بعيد بفضل مساعدية الذي وقع ثنائية التعديل (د83) و(د 90+1)، مانحا فريقه نقطة ثمينة تضعه بمفرده في المركز الرابع (12 ن)، بينما توجد الشبيبة في المركز الـ 11 (7 ن).

جولات البطولة تمر واتحاد الحراش يتجرع تعثراته المتتالية، حيث اكتفى بنتيجة التعادل فوق ميدانه مع اتحاد عنابة (1-1). عبدات سجل للمحليين (د 63)، قبل أن يعدل ربيعي (د 77) الكفة للصاعد الجديد. وبالتالي لم تقدر تشكيلة"الصفراء"من كسب أول انتصار لها في هذا الموسم، لتتذيل جدول الترتيب (3 ن)، بينما يصعد أشبال المدرب كمال مواسة إلى الصف الخامس (9 ن).

النتائج الجزئية والترتيب:

الجمعة 21 سبتمبر:

اتحاد الحراش - اتحاد عنابة 1 - 1

شبيبة سكيكدة - رائد القبة 1 - 0

اتحاد البليدة - أولمبي الشلف 1 - 2

نجم مقرة - سريع غليزان 1 - 0

شبيبة بجاية - اتحاد بسكرة 2 - 2

ترجي مستغانم - جمعية وهران 2 - 0

مولودية العلمة - وداد تلمسان 2 - 0

السبت 22 سبتمبر:

-- سعيدة (ملعب 13 أفريل 1958): مولودية سعيدة - أمل بوسعادة (00ر16سا)

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي الشلف 17 7

2. وداد تلمسان 14 7

3. ترجي مستغانم 13 7

4. اتحاد بسكرة 12 7

--. مولودية العلمة 12 7

6. أمل بوسعادة 9 6

--. اتحاد عنابة 9 7

8. سريع غليزان 8 7

--. نجم مقرة 8 7

--. شبيبة سكيكدة 8 7

11. مولودية سعيدة 7 6

--. جمعية وهران 7 7

--. شبيبة بجاية 7 7

14. اتحاد البليدة 4 7

--. رائد القبة 4 7

16. اتحاد الحراش 3 7.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج