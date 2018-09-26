الرابطة الاولى: مباراة اتحاد الجزائر- مولودية الجزائر يوم 5 اكتوبر بملعب عمر حمادي

تقرر اجراء الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر لحساب الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة لكرة القدم يوم الجمعة 5 أكتوبر المقبل ابتداء من (45ر17) بملعب عمر حمادي ببولوغين, حسبما كشفته الرابطة المحترفة لكرة القدم هذا الاربعاء.

وستشهد هذه الجولة, المنطلقة من الخميس 4 أكتوبر إلى الأحد 7 أكتوبر المقبل, مباريات قوية على غرار نصر حسين داي- نادي بارادو, مولودية وهران-وفاق سطيف, شباب قسنطينة- شباب بلوزداد وشبيبة القبائل-أولمبي المدية.

يشار أن الجولة الثامنة تجرى نهاية الأسبوع الجاري, وتتصدرها القمة بين وفاق سطيف و شبيبة القبائل يوم الخميس ابتداء من (00ر20) بملعب 8 ماي 45 بسطيف.

كما برمجت الهيئة الجولتين 10 و 11 لبطولة الرابطة الأولى إضافة إلى اللقاءات المتأخرة عن الجولات السابقة, علما أنه تم تصحيحها بسبب تغييرات تواريخ الفيفا, حسبما كشفت عنه الرابطة في بيان تلقت "واج" نسخة منه.

ولحساب الجولة العاشرة برمجة الرابطة لقائي الداربي العاصميين بين مولودية الجزائر ونصر حسين داي, بملعب 5 جويلية, و شباب بلوزداد-اتحاد الجزائر بملعب 20 اوت بالعاصمة.

اما بالنسبة للمواجهة المحلية بين نصر حسين داي وشباب بلوزداد, برسم الجولة الـ 11, فستجرى بملعب 20 أوت.

من جانب آخر, سيتم الكشف عن برنامج الجولتين الـ 12 و 13 للرابطة الأولى عقب إجراء عملية القرعة الخاصة بكأس العرب للأندية يوم 6 اكتوبر القادم بالعاصمة السعودية الرياض.

تواريخ اللقاءات المتأخرة:

الجولة 5: اتحاد الجزائر- مولودية بجاية 15 اكتوبر (45ر17) ببولوغين

الجولة 8 : مولودية الجزائر - شباب قسنطينة 15 اكتوبر (45ر17) بملعب 5 جويلية

الجولة 8: اولمبي المدية-وفاق سطيف 15 اكتوبر (00ر15) ملعب الامام الياس

الجولة 6: اتحاد بلعباس-اتحاد الجزائر 19 اكتوبر (00ر16) بملعب 24 فيفري.