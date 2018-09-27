رابطة الأبطال الإفريقية : تعيين حكام من إثيوبيا و جنوب إفريقيا لمباراتي وفاق سطيف- الاهلي المصري

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للكونفدرالية الأفريقية القدم عن تعيين حكام من إثيوبيا و جنوب إفريقيا لمباراتي الدور نصف النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بين الأهلي المصري و وفاق سطيف الجزائري المقررتين في شهر أكتوبر المقبل.

وعينت اللجنة حكم الساحة الأثيوبي باملاك تيسيما واييزا لإدارة مباراة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف والتي ستلعب يوم 2 أكتوبر بملعب السلام بحضور الجمهور. بينما اختارت الجنوب الأفريقي فيكتور ميغال غوميز لمباراة العودة التي ستقام 23 أكتوبر المقبل بملعب 8 مايو 45 بمدينة سطيف.

وتأهل الأهلي على حساب فريق حوريا كوناكري الغيني بعدما تعادل في الذهاب سلبيا وحقق الفوز برباعية في العودة بينما فريق وفاق سطيف حقق الفوز على الواد المغربي بهدف نظيف في الذهاب وتعادل سلبيا في الإياب.

و تجمع مباراة الدور نصف النهائي الآخر بين ديبورتيفو اغوسطو الانغولي و الترجي التونسي.