شبيبة القبائل تفوز على وفاق سطيف (1-0) وتتصدر الترتيب

فاز فريق شبيبة القبائل على مضيفه وفاق سطيف بنتيجة (1-0) الشوط الأول (0-0) مساء اليوم الخميس بملعب 8 ماي 45 بسطيف في مباراة مقدمة عن الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى (موبيليس) لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب بن يوسف (د 76).

وبفضل هذا الفوز تحافظ الشبيبة على الصدارة ب18 نقطة, في حين يبقى الوفاق في

الصف الخامس ب11 نقطة منقوصا من مقابلة. و تقام بقية لقاءات هذه الجولة يومي الجمعة 28 سبتمبر و السبت 29 سبتمبر.

-- الخميس 27 سبتمبر :

وفاق سطيف - شبيبة القبائل 0 - 1

-- الجمعة 28 سبتمبر :

-- المدية (ملعب امام الياس) : اولمبي المدية - دفاع تاجنانت 00ر16سا

-- باتنة (م. اول نوفمبر) : جمعية عين مليلة - نصر حسين داي 00ر16سا

-- السبت 29 سبتمبر :

-- الجزائر (م.20 اوت 1955): شباب بلوزداد - مولودية وهران 00ر16سا

-- بجاية (م.الوحدة المغاربية : مولوية بجاية - شبيبة الساورة 45ر17سا

-- بولوغين (م.عمر حمادي) : نادي بارادو - اتحاد الجزائر 45ر17سا

-- سيدي بلعباس(م 24 فيفري 1956): اتحاد بلعباس - شباب برج بوعريريج 45ر17سا

-- الخميس 4 اكتوبر :

-- الجزائر (ملعب 5 جويلية): مولودية الجزائر - شباب قسنطينة 00ر19سا

الترتيب نقاط لعب

1 . شبيبة القبائل 18 8

2 . اتحاد الجزائر 12 5

--.شباب قسنطينة 12 7

--. نصر حسين داي 12 7

5. وفاق سطيف 11 7

6. جمعية عين مليلة 9 7

--. نادي بارادو 9 7

--. مولودية بجاية 9 6

9 . مولودية الجزائر 8 7

--. مولودية وهران 8 7

11. شبيبة الساورة 7 7

--. أولمبي المدية 7 6

--. أ. برج بوعريريج 7 7

--. دفاع تاجنانت 7 7

15. اتحاد بلعباس 4 6

16. شباب بلوزداد 2 7

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.