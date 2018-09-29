سعر ســلة خــامات أوبــك يقـــارب الـ 81 دولارا

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 80,88 دولارا للبرميل ، ليسجل بذلك انخفاضا مقارنة بالسعر الذي سجله الاربعاء الفارط، حيث كان 81,58 دولارا ،حسبما افادت به المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري.

تجدر الاشارة الى ان أسعار النفط قد انهت الاسبوع مرتفعة بأكثر من واحد في المائة حيث سجلت عقود برنت أعلى مستوى في أربع سنوات .

وصعدت عقود خام القياس العالمي دولارا لتبلغ عند التسوية 82.72 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 82.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من نوفمبر 2014.

وتنهي عقود برنت الربع الثالث من العام على مكاسب بحوالي 4 في المائة.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار لتسجل عند التسوية 73.25 دولار للبرميل.

يذكر ان الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها المنعقد الاحد الفارط بالجزائر قرر الإبقاء على كمية الإنتاج الحالية دون أي تغيير.

وكانت الدول الأعضاء في اوبك و شركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة قد اتفقوا في يونيو الماضي بفيينا على تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة و ذلك وفقا لاتفاق تحديد الانتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا و القاضي بتقليص الانتاج بنحو 1,8 مليون برميل يوميا (1,2 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة).

تجدر الاشارة الى ان الاجتماع ال 11 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك و خارج اوبك سيكون في 11 نوفمبر القادم بأبو ظبي في انتظار اجتماع المنظمة و شركائها في شهر ديسمبر بفيينا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج