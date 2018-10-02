إندونيسيا : ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي إلى 1234 قتيلاً

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، في إندونيسيا، هذا الثلاثاء، إن عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) في جزيرة سولاويسي، ارتفع إلى 1234 قتيلاً حتى الساعة.

وأضافت الوكالة إن الكارثة أدت أيضًا لتضرر أكثر من 65 ألف منزل.

و ضرب الزلزال بقوة 7.5 درجات ضرب المنطقة الجمعة الماضية، أعقبته أمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار واجتاحت ساحل مدينة بالو الصغيرة على الساحل الغربي لسولاويسي. ولم يتسن لرجال الإنقاذ الوصول للكثير من المناطق المتضررة حتى الآن مما يثير مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى مجددًا.

المصدر : وأج