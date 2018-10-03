الألعاب الأولمبية للشباب 2018 :السباحة الجزائرية ممثلة بثلاثة عناصر في بوينس أيريس

تشارك الجزائر، بثلاث سباحين في الألعاب الأولمبية-2018 للشباب المقررة بين 6 و 18 أكتوبر الحالي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، وذلك بهدف الاحتكاك مع المستوى العالي ومحاولة بلوغ السباقات النهائية.

و حسبما علمته الاتحادية الجزائرية للسباحة، يتعلق الأمر بكل من منصف بلمان (17 سنة)، عبد الله عرجون (17 سنة) وماجدة شيباراكة (18 سنة)، إثر تحقيقهم للحد الأدنى المطلوب للتأهل.

وكشف المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للسباحة، عبد القادر كاوة، أن لوائح اللجنة الأولمبية الدولية حرمت رياض بوحميدي (16 عاما)، من المشاركة في الحدث الأولمبي، مضيفا قائلا : "حصتنا كانت تضم أربعة سباحين، اثنين من كل جنس، سعينا لتأهيل بوحميدي الذي حقق الحد الأدنى، لكن دون جدوى، ولهذا سنكتفي بشيباراكة الفتاة الوحيدة التي أحرزت الحد الأدنى وكذا الثنائي عرجون وبلمان".

وأكد كاوة، أن الهدف المسطر خلال هذه المنافسة الأولمبية، هو وضع سباحينا مع أحسن الرياضيين العالميين في هذا الصنف من أجل الاحتكاك بالمستوى العالي وكسب المزيد من الخبرة، متمنيا أن يتمركز سباحونا مع الـ 20 الأوائل في هذه المنافسة", مؤكدا قردتهم على النجاح سيما الثنائي عرجون وبلمان.

واستطرد التقني قائلا: مستوى البطولة سيكون جد مرتفع ولهذا من الصعب على سباحينا بلوغ النهائي، لكن الدور نصف النهائي ممكن، بما أنهم حققوا الحد الأدنى الذي كان صعبا كذلك على غرار عرجون الذي أحرز الحد الأدنى "أ" ثلاث مرات ولما لا يبلغ النهائي".

و واصلت العناصر الثلاثة تحضيراتها لأولمبياد الشباب بمعدل حصتين يوميا في أنديتها، عبر تربص مفتوح، حيث يتدرب السباح بلمان، المختص في سباقات الصدر مع مدربه في اتحاد الجزائر علي معنصري، وعرجون المختص في الظهر في ناديه بريد الجزائر، بينما حضرت شيباراكة المختصة في السباقات الطويلة و التى ستشارك أيضا في 200 متر حرة, في فرنسا مع نادي باريس.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج