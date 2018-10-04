حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 27 شخصا خلال أسبوع واحد

توفي 27 شخصا وجرح 387 آخرا في 319 حادث مرور بالمناطق الحضرية خلال أسبوع, حسب حصيلة قدمتها هذا الخميس مصالح الأمن الوطني في بيان.

وتبين نفس الإحصائيات أن حصيلة حوادث المرور عرفت ارتفاعا محسوسًا قدر بـ 54 حادثي و كذا 82 جريحي كما ارتفع عدد الوفيات بـ 20 حالة كما تشير المعطيات إلى أن العنصر البشري يبقى السبب الرئيسي في الحوادث بنسبة تفوق 96 بالمائة نتيجة عدم احترام مسافة الأماني الإفراط في السرعة، الإرهاق إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.

في هذا الإطار تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة لاسيما في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها بعض ولايات الوطني مع ضرورة احترام قانون المروري السرعة المحددة والمراقبة الدورية للمركبة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.