ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 1558 قتيلا

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال وموجات المد العاتية /تسونامي/ التي ضربت جزيرة /سولاويسي/ إلى 1558 قتيلا.

وكانت الوكالة نفسها قد أعلنت مؤخرا أن عدد ضحايا الزلزال بلغ 1424 قتيلا في حصيلة غير نهائية من المرجح أن ترتفع .

واجتاحت أمواج تسونامي يوم الجمعة الماضي ارتفاعها 6 أمتار مدينتي بالو ودونغالا بجزيرة سولاويسي عقب زلزال عنيف بقوة 7.5 درجات تسبب في تدميرنحو 2403 منازل .

وهذه ليست الكارثة الأولى من نوعها التي تضرب إندونيسيا إذ ضرب زلزال جزيرة سومطرة (شمال) في 200 وتسبب في "تسونامي" اجتاح سواحل 13 دولة على المحيط الهندي مخلفا 226 ألف قتيلي بينهم ما يزيد عن 120 ألفا في إندونيسيا.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار" وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.