المصادقة على مشاريع مراكز التكوين يوم 27 أكتوبر خلال جمعية عامة استثنائية

كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) خير الدين زطشي اليوم الأحد من تلمسان أن الجمعية العامة للاتحادية ستصادق على مشاريع انجاز مراكز جهوية للتكوين في 27 أكتوبر الجاري خلال جمعية عامة استثنائية للهيئة الفدرالية.

وقد أشرف زطشي على لقاء مع أعضاء الجمعية العامة للفاف ورؤساء رابطات كرة القدم لولايات الغرب والجنوب الغربي للوطن مما يسمح -حسبه- بالتعرف على البطاقة الفنية للمشروع المقرر بتلمسان والهدف من إنجازه قبل المصادقة عليه في الجمعية العامة.

وأشار الى أن عملية المصادقة على إنجاز هذا المركز ستكون بعد لقاءين آخرين مماثلين سيعقدان خلال الأيام المقبلة بالجزائر العاصمة وسطيف حتى يتسنى لأعضاء الجمعية العامة و كذا رؤساء الرابطات الولائية لكرة القدم لوسط و شرق و جنوب شرق البلاد التعرف على المشاريع الخاصة بإنجاز 3 مراكز تكوين جهوية أخرى بكل من ولايات سعيدة و باتنة و الطارف.

وأردف رئيس "الفاف" قائلا أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو السماح لنوادي و فرق كرة القدم بالاستفادة من دورات تكوينية وكذا الشباب ما بين 13 و 15 سنة الذين سيتم انتقاؤهم وفق معايير تقنية للتكوين بهذه المراكز بإشراف مؤطرين مؤهلين وذوي كفاءة.

و أبرز نفس المتحدث أن الغلاف المالي لانجاز مركز واحد يقدر ب 1 مليار و 500 مليون دج وأنه من المحتمل برمجة إنجاز مركزين آخرين بورقلة و بشار في حال تلقي الأوعية العقارية الخاصة بذلك من طرف السلطات الولائية مشيرا الى أنه سيتم إشراك كل النوادي في إنجاز هذه المراكز بإبرام اتفاقيات معها لأنها "المستفيد الوحيد منها".

للإشارة فإن المركز الجهوي للتكوين المقرر إنجازه بهضبة لالة ستي بتلمسان يتربع على مساحة أزيد من 3 هكتارات ويضم جناحا للايواء ب 27 غرفة وجناحا طبيا به فضاء مخصص لإعادة التأهيل الوظيفي والحركي وجناحا بيداغوجيا يضم عدة أقسام لإجراء الدورات التكوينية وقاعة للمحاضرات وقاعة لممارسة الرياضة و 5 ملاعب بعضها مغطى بالعشب الطبيعي و الآخر بالعشب الاصطناعي و قاعات لتغيير الملابس وغيرها من المرافق حسب الشروحات المقدمة من طرف مدير مكتب الدراسات المشرف على إنجاز المركز.