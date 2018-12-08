مزياني يلتحق بصفوف الترجي التونسي

وقع لاعب نادي بارادو (الرابطة الأولى الجزائرية)،الطيب مزياني، على عقد لمدة ثلاث سنوات مع نادي الترجي التونسي (الرابطة الأولى التونسية) حسب ما أعلنت عنه، هذا السبت، وسائل الإعلام المحلية.

ورغم اهتمام شبيبة القبائل بخدماته إلا أن مزياني -خريج أكاديمية بارادو- فضل الالتحاق بصفوف النادي التونسي الذي ينشط في صفوفه الدولي الجزائري يوسف بلايلي وحامل لقب رابطة أبطال إفريقيا.

وحمل مزياني في الموسم الفارط خلال ستة أشهر ألوان نادي ستيمبراس كوناس من ليتوانيا بعد أن لعب خلال القسم الأول من الموسم لنادي لوهافر (القسم الثاني الفرنسي) دون أن يخوض أي لقاء مع الفريق الأول.

وكشف النادي التونسي أمس الجمعة عن قائمة 23 لاعبا من بينهم يوسف بلايلي لخوض كأس العالم للأندية المقرر إجراؤها بالإمارات العربية من 12 إلى 22 ديسمبر.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج