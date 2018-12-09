المدرب الفرنسي دونيس لافان يوقع عقداً لمدة 18 شهراً مع نادي شباب قسنطينة

وقع التقني الفرنسي دونيس لافان 54 عاما مساء السبت بقسنطينة على عقدا لمدة 18 شهرا قابلة للتجديد مع نادي شباب قسنطينة الذي ينشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و أبدى المدرب الفرنسي خلال حفل التوقيع على عقده الجديد مع فريق شباب قسنطينة الذي جرى بمقر النادي بحضور كافة أعضاء الطاقم الإداري استعداده "لإعادة كتيبة الأخضر و الأسود إلى المسار الصحيح" نظرا للتجربة الكبيرة التي يحوز عليها خصوصا في مسابقة رابطة أفريقيا وكذا معرفته الجيدة للبطولة المحلية بالإضافة إلى العديد من الفرق الجزائرية على غرار وفاق سطيف وشبيبة القبائل .

وأكد لافاني المدير السابق لمركز التكوين لنادي لوهافر (فرنسا) أنه سيعمل على "قيادة الفريق إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وضمان مركز ضمن الأوائل في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى ".

للإشارة فإن المدرب الفرنسي الجديد الذي خلف التقني عبد القادر عمراني الذي اضطر بدوره لمغادرة فريق السنافر بعد سلسلة من النتائج السلبية يحوز على سيرة ذاتية حافلة بالنجاحات متوجة بأربع (4) بطولات وثلاثة (3) كؤوس مع كوتون سبورت الكاميروني الذي وصل معه إلى نهائي رابطة أبطال أفريقيا عام 2008.

كما فاز التقني الفرنسي بلقب كأس تونس مع النجم الساحلي التونسي و شغل منصب مساعد مدرب في أندية أولمبيك آليس و نيم و باستيا و فالنسيا بالإضافة إلى كونه المدير السابق لمركز التكوين لنادي سيدان والمدرب الوطني السابق لمنتخب الكاميرون.

للتذكير فإن فريق شباب قسنطينة قد تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال أفريقيا بعد تغلبه على غامتيل الغامبي بنتيجة 1-0 يوم الأربعاء الماضي في إطار الدور التمهيدي لجولة الإياب التي لعبت بمدينة بانجول.