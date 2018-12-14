تساقط أمطار معتبرة نسبيا بعدة ولايات بشرق الوطن بداية من ظهيرة اليوم

أشارت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار معتبرة نسبيا، تكون أحيانا في شكل زخات رعدية، ابتداء من ظهيرة هذا الجمعة،على عدة ولايات بشرق الوطن.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الأمطار ستمس كل من ولايات سكيكدة وعنابة والطارف وسوق أهراس وقالمة،حيث ستبلغ كمياتها أو تتجاوز محليا 30ملم خلال صلاحية النشرية التي تمتد من يوم الجمعة على الساعة 15 إلى غاية يوم السبت على الساعة 3.

وأفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن النشرية السابقة المتعلقة بتساقط الأمطار بوسط و شرق البلاد ستبقى سارية المفعول إلى غاية الساعة 21.

الحماية المدنية تحصي عشرات التدخلات عبر الوطن لامتصاص المياه المتسربة نتيجة الأمطار الغزيرة و ارتفاع منسوب الأودية:

أحصت وحدات الحماية المدنية على المستوى الوطني عشرات التدخلات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة نتيجة التقلبات الجوية، أغلبها كان لامتصاص المياه المتسربة للمنازل نتيجة التهاطل الغزير للأمطار أو ارتفاع منسوب الأودية، دون تسجيل خسائر بشرية، حسب ما أفادت به الجمعة، المديرية العامة للحماية المدنية.

فمنذ ليلة أمس و إلى غاية نهار اليوم, قامت ذات المصالح بالتدخل على مستوى عدة ولايات، على غرار البليدة التي سجل بها فيضان واد عزة بأولاد عيش, مما تسبب في تسرب المياه لـ 10 منازل قريبة منه، قام أعوان الحماية المدنية بامتصاصها، حسب ما أوضحه لواج المكلف بالإعلام على مستوى ذات الهيئة، نسيم برناوي.

ونتيجة لارتفاع منسوب مياه واد العلايق, قام أعوان الحماية المدنية بامتصاص المياه المتسربة لخمس منازل بحوش الريش (وسط مدينة البليدة) و ستة منازل أخرى بكل من حي بوعرفة و حي الإسكندرية.

وبالجزائر العاصمة، تدخل أعوان الحماية المدنية بامتصاص المياه المترسبة لأربع سكنات بكل من القصبة والجزائر الوسطى وبئر خادم والقبة، كما سجل بباب الواد انهيار جزئي لسقف منزل دون تسجيل خسائر في الأرواح, يضيف المصدر ذاته.

ونفس الأمر بولاية المدية، أين تم امتصاص المياه المترسبة لثمانية منازل بوسط مدينة المدية, بالإضافة الى تسجيل صعوبة في حركة السير بالطريق الوطني رقم 01.

أما بغليزان، فقد تسربت المياه لعشرة منازل بحد الشمالي، فضلا عن تسجيل انهيار جدار منزل قصديري ببلدية حد الشكالة، يضيف المصدر ذاته.

وبتيبازة، تسربت مياه الأمطار المتهاطلة أيضا إلى بعض المنازل ببلديات شرشال وحجوط وحمر العين ومنتصر، في حين سجل ببلدية خميستي سقوط عمود كهربائي على منزل.

وفي سياق آخر ذي صلة بالأحوال الجوية، قام أعوان الحماية المدنية خلال الفترة الأخيرة بإسعاف وإنقاذ 20 شخصا اختنقوا لاستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من وسائل التدفئة بالجزائر العاصمة وتيزي وزو والبويرة وباتنة وسعيدة والبليدة وسطيف و وهران والبيض.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج