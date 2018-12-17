مواجهات واعدة في الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

17/12/2018 - 12:40

سحبت هذا الاثنين بمدينة نيون السويسرية قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا التي أسفرت عن مواجهات تعد بالكثير من الإثارة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي: 

 توتنهام الإنجليزي - بروسيا دورتموند الألماني

ليون الفرنسي - برشلونة الإسباني 

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

روما الإيطالي - بورتو البرتغالي

ليفربول الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني

شالكه الألماني - مانشستر سيتي الإنجليزي

آياكس الهولندي - ريال مدريد الإسباني

أتليتكو مدريد الإسباني - يوفنتوس الإيطالي

وستقام مباريات الذهاب أيام 12 و13 و19 و20 فيفري 2019، على أن تجرى مواجهات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس من العام نفسه.

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