مواجهات واعدة في الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

17/12/2018 - 12:40
رياضة, كرة القدم
سحبت هذا الاثنين بمدينة نيون السويسرية قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا التي أسفرت عن مواجهات تعد بالكثير من الإثارة.
وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
توتنهام الإنجليزي - بروسيا دورتموند الألماني
ليون الفرنسي - برشلونة الإسباني
مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان
روما الإيطالي - بورتو البرتغالي
ليفربول الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني
شالكه الألماني - مانشستر سيتي الإنجليزي
آياكس الهولندي - ريال مدريد الإسباني
أتليتكو مدريد الإسباني - يوفنتوس الإيطالي
وستقام مباريات الذهاب أيام 12 و13 و19 و20 فيفري 2019، على أن تجرى مواجهات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس من العام نفسه.