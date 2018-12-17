مواجهات واعدة في الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

سحبت هذا الاثنين بمدينة نيون السويسرية قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا التي أسفرت عن مواجهات تعد بالكثير من الإثارة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

توتنهام الإنجليزي - بروسيا دورتموند الألماني

ليون الفرنسي - برشلونة الإسباني

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

روما الإيطالي - بورتو البرتغالي

ليفربول الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني

شالكه الألماني - مانشستر سيتي الإنجليزي

آياكس الهولندي - ريال مدريد الإسباني

أتليتكو مدريد الإسباني - يوفنتوس الإيطالي

وستقام مباريات الذهاب أيام 12 و13 و19 و20 فيفري 2019، على أن تجرى مواجهات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس من العام نفسه.