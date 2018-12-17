كأس العرب للأندية (قرعة الدور ربع النهائي): مولودية الجزائر في مواجهة المريخ السوداني

أوقعت القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي لكأس العرب للأندية لكرة القدم, التي جرت اليوم الاثنين بالعاصمة الاماراتية ابوظبي, ممثل الجزائر في هذه المنافسة, مولودية الجزائر, وجها لوجه مع نادي المريخ السوداني.

وتجرى مباراة الذهاب بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة اما الاياب فسيكون بملعب ام درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبلغت المولودية هذا الدور بفضل تغلبها ذهابا و ايابا على النصر السعودي (1-0, 2-1) لحساب الدور ثمن النهائي, بينما ازاح المريخ ممثل الجزائر الآخر, اتحاد الجزائر (4-1, 0-2).

كما وضعت القرعة, التي أشرف عليها النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوة و رئيس لجنة التنظيم, نادي الرجاء البيضاوي المغربي (بطل كأس الكنفيدرالية الافريقية-الكاف) بالنجم الساحلي التونسي في "داربي" مغاربي مثير وواعد.

وفي حال تأهل "العميد" الى الدور نصف النهائي, فسيواجه المتأهل من مباراة الرجاء البيضاوي والنجم الساحلي.

وتجرى المباراة النهائية شهر أبريل المقبل بمدينة العين الإماراتية, فيما ينال الفريق المتوج باللقب العربي مبلغ 6 ملايين دولار.

برنامج لقاءات الدور ربع النهائي:

1- الهلال (السعودية) - الاتحاد السكندري (مصر)

2- الوصل (الامارات) - الاهلي (السعودية)

3- الرجاء البيضاوي (المغرب) - النجم الس

احلي (تونس)

4- مولودية الجزائر (الجزائر) - المريخ (السودان).

الدور نصف النهائي:

- المتأهل من المباراة (1) - المتأهل من مباراة (2)

- المتأهل من المباراة (3) - المتأهل من مباراة (4).