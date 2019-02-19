الفريق قايد صالح يُنهي زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة

أنهى نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, هذا الثلاثاء زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و كان في توديع الفريق قايد صالح بمطار البطين بأبو ظبي, كل من السيد محمد أحمد البواردي, وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي واللواء فارس المزروعي وزير الدولة مستشار شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من ضباط القوات المسلحة الإماراتية.

بالمناسبة أكد نائب وزير الدفاع الوطني على أن زيارته "شكلت فرصة للقاء الأشقاء لبحث كافة السبل المؤدية إلى تمتين أواصر الودّ والتواصل بين الشعبين وتدعيم أسس التعاون في شتى الميادين ذات المصلحة المتبادلة", مجددا "شكره على الحفاوة التي حظي بها رفقة أعضاء الوفد المرافق طيلة مدة إقامته بهذا البلد الشقيق".

للتذكير, حضر الفريق قايد صالح فعاليات المعرض الدولي للدفاع في طبعته الـ 14 ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, وهذا تلبية للدعوة التي وجهها له سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, نائب رئيس الدولة, رئيس مجلس الوزراء, حاكم دبي ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي الزيارة التي شكلت مناسبة التقى فيها الفريق قايد صالح بكبار مسؤولي دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تباحث معهم واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة ما تعلق منها بالتعاون العسكري بين البلدين, حيث تمثل الصناعات العسكرية أهم مرتكزاته, وهي المناسبة التي أشاد فيها الطرفان بجودة العلاقات المتميزة بين الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

المناسبة شكلت أيضا سانحة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لزيارة العديد من أجنحة المعرض الدولي للدفاع "IDEX-2019" والمعرض البحري للدفاع "NAVDEX", اطلع خلالها على التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات السلاح والصناعات العسكرية عموما في العالم.