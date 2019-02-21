فيصل وارث: لدينا كل الكفاءة المهنية اللازمة لاعادة قصبة الجزائر لما كانت اليه سابقا

اكد فيصل وارث المدير العام لديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية ان الجزائر تتوفر على الكفاءات ومهندسين قادرين على ترميم قصبة الجزائر واعادتها الى شكلها القديم من دون الاستعانة بالخبرات الدولية ، مشيرا الى ان الكثافة السكانية العالية من بين ابرز عاقيل تطبيق برنامج الترميم .

واوضح فيصل وارث لدى حلوله ضيفا على القناة الثالثة قائلا ان "هناك مهندسون معماريون ومدنيون شباب وتقنيون من عدة اختصاصات وحتى يد عاملة محترفة تعكف على اعادة القصبة على ما كانت عليه بالضبط وهم يقومون بعملهم بشكل جيد".

واضاف " النسيج العمراني للقصبة متفاوت فهناك بنايات تعود الى المدينة الاصلية اي قبل 1830 وهناك ما تم اضافته بعد ذلك وهناك ما تم تعديله وما اعيد تفصيله من طرف الايرانيين ونحن نحاول ان نضع كل هذا في الحسبان لنتدخل في الوقت المناسب بحسب ما تستدعيه وضعية كل ممتلكة " .

ولم يعب المدير الحالي لديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية اشغال الترميم السابقة التي استهدفت القصبة ، مستبعدا انها تمت بشكل غير مهني واكد أن "هناك العديد من القصور والمنشات الهامة والمميزةعلى مستوى النسيج العمراني للقصبة حظيت بالترميم في السنوات العشرين السابقة وأصبحت اليوم فعالة ومحمية في نفس الوقت وكل هذا يؤكد ان عملا جادا قد تم غير اننا لا يجب ان نستبعد العوامل الاخرى التي اثرت في عملية الترميم والحماية لا سيما فيما يتعلق بالكثافة السكانية للمدينة وكذا شعبيتها الكبيرة ومشكل المياه الذي تسببت اعمال ادخاله الى الدويرات خسائر معتبرة في هاته البنايات القديمة والهشة" .

وبحسب ضيف التحرير للقناة الاذاعية الثالثة فقد استفادت 710 دويرة من اعمال تقوية ودعم وهو ما اوقف سلسلة الانهيارات التي كانت تشهدها بنايات القصبة القديمة سابقا والتي تعدت 300 بناية ، وقال الضيف "منذ جويلية 2016 تم وضع مخطط شامل لترميم وحماية لجهة معتبرة من المدينة والامر لا يتعلق بالدويرات بل ستشمل الاشغال العديد من المساجد والحمامات التي ستدعم داخل القصبة ".

و فيما يتعلق بالكثافة السكانية بالقصبة فقد اوضح الضيف انها تتراوح 45 الف و50 الف ساكن في القصبة وهو ضغط سكاني هام يؤثر بالسلب على القصبة كموقع اثري لا بد من متابعة عملية اعادة اسكان للعائلات الهشة والمعدومة في القصبة وقال وارث في هذا الخصوص "لا نزال ندعو الى اخلاء اجزاء معينة من القصبة " .

وتعود ملكية80بالمائة من البنايات القديمة في القصبة الى الخواص وهو ما يعرقل استكمال اعمال الترميم وكل الاجراءات المتخذة من اجل التكفل بهذا الموروث المادي .

المصدر :موقع الاذاعة الجزائرية