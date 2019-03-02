لـمعمري للإذاعـة : الإجراء الخاص برفع نسبة تشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة غير مطبق على أرض الواقع

أكدت رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين ،عتيقة لمعمري، أن الإجراء الخاص برفع نسبة تشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الشغل الجزائرية و المقدرة بـ 1 بالمائة إلى ما فوق غير مطبقة على أرض الواقع، منتقدة سعي المؤسسات والمتعاملين إلى الربح على حساب القيم الاجتماعية التضامنية دون تجاهل أن تتوفر الكفاءة اللازمة في ذووي الاحتياجات الخاصة .

وفي هذا الصدد دعت عتيقة لمعمري في تصريح للاذاعة الجزائرية هذا السبت ، فئة المعاقين إلى ضرورة التحصيل العلمي والتكوين لولوج الحياة المهنية ، حتى لا تكون الشفقة والعطف المعيار الوحيد أثناء توظفه في المؤسسات خاصة الربحية، وإنما بناء على كفاءته والقيمة المضافة التي يقدمها .

وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية قد أكدت على هامش الدورة العادية للمجلس الوطني للأشخاص المعوقين أن هناك "استجابة" من طرف المعنيين بخصوص تطبيق التنظيم المتعلق بإلزام تشغيل 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعات المختلفة.

وتدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو 2014 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الالتزام على عاتق المستخدمين ، يتضمن تخصيص 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لصالح الأشخاص المعاقين أو دفع اشتراك مالي في حساب الصندوق الخاص للتضامن الوطني وكذا كيفيات دفع إعانة لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لفائدة المعاقين.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/ إلياس جراف