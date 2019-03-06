كأس الكنفدرالية الإفريقية : نصر حسين داي يتنقل إلى لواندا مساء الأربعاء

06/03/2019 - 14:25

يتنقل مساء الأربعاء فريق نصر حسين داي إلى لواندا لمواجهة  نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي يوم الأحد المقبل برسم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لكأس الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ويضم وفد النصرية 18 لاعبا مستعيدا لاعبه المصاب حسين العرفي الذي شارك زملاءه في الحصة التدريبية ليوم الثلاثاء، فيما يواصل الهداف والقاد أحمد قاسمي غيابه عن المجموعة لعدم تعافيه من الإصابة.

وفي تصريح للقناة الأولى، أعرب المشرف العام للنادي شريف عبدالسلام عن تخوفه من الإرهاق الذي قد يصيب اللاعبين بسبب مشقة السفر خصوصا أن التنقل سيكون عبر دبي فضلا عن كثرة المباريات بالبطولتين الأفريقية والمحلية.

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