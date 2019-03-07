مجمع لافارج هولسيم -الجزائر يصدر 10 آلاف طن من الاسمنت الأبيض إلى جنوب إفريقيا

قام مجمع لافارج هولسيم الجزائر هذا الأربعاء بتصدير أول شحنة من الاسمنت الأبيض قدرها 10 آلاف طن و ذلك انطلاقا من ميناء وهران نحو ميناء "كاب تاون" بجنوب إفريقيا حسبما أفاد به بيان للمجمع .

و أوضح ذات المصدر أن حجم الإسمنت المصدر نحو هذا البلد الإفريقي و هو من نوع "الأبيض الممتاز" تم انتاجه بمركب عكاز الواقع بولاية معسكر.

و تدخل هذه العملية في إطار برنامج الصادرات المسطر من قبل المجمع خلال 2018.

و يطمح مجمع لافارج هولسيم الجزائر إلى تصدير 10 مليون طن من الإسمنت الرمادي (من نوع الكلنكر) في آفاق 2021, خاصة نحو دول غرب افريقيا , يضيف ذات المصدر.

و يحوز مجمع لافارج هولسيم -الجزائر مركبين إنتاجيين للإسمنت الأول بولاية مسيلة و الثاني بمنطقة عكاز بمعسكر, كما ينشط في إطار شراكة مع مجمع سواكري سيلاس في مركب ثالت للإسمنت يقع بولاية بسكرة.

إلى جانب ذلك, يشارك مجمع لافارج هولسيم -الجزائر في تسيير مركب الاسمنت بمفتاح بالشراكة مع المجمع العمومي "جيكا "

و يبلغ عدد مركبات الإسمنت العمومية و الخاصة الناشطة حاليا بالجزائر 17 مركبا بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 25 مليون طن, علما أن الطلب الوطني على مادة الاسمنت بلغ 26 مليون طن سنة 2016.

و حسب التوقعات, ستبلغ القدرة الوطنية لإنتاج للإسمنت 6ر40 مليون طن خلال 2020 ,منها 20 مليون طن من طرف مجمع "جيكا" و 1ر11 مليون طن ينتجها مجمع لافارج هولسيم -الجزائر فيما ستصل القدرة الإنتاجية للمركبات الأخرى التابعة للقطاع الخاص 5ر9 مليون طن .