مجمع لافارج هولسيم -الجزائر يصدر 10 آلاف طن من الاسمنت الأبيض إلى جنوب إفريقيا

07/03/2019 - 13:19

قام مجمع لافارج هولسيم الجزائر هذا الأربعاء   بتصدير أول شحنة من الاسمنت الأبيض قدرها 10 آلاف طن و ذلك انطلاقا من ميناء  وهران نحو ميناء "كاب تاون" بجنوب إفريقيا  حسبما أفاد به بيان للمجمع .  

و أوضح ذات المصدر أن حجم الإسمنت المصدر نحو هذا البلد الإفريقي و هو من نوع  "الأبيض الممتاز"  تم انتاجه بمركب عكاز الواقع بولاية معسكر.

و تدخل هذه العملية  في إطار برنامج الصادرات المسطر من قبل المجمع خلال  2018.

و يطمح  مجمع لافارج هولسيم الجزائر إلى تصدير 10 مليون طن من الإسمنت  الرمادي (من نوع الكلنكر) في آفاق 2021, خاصة نحو دول غرب افريقيا , يضيف ذات  المصدر.  

و يحوز مجمع لافارج هولسيم -الجزائر مركبين إنتاجيين للإسمنت الأول بولاية  مسيلة و الثاني بمنطقة عكاز بمعسكر, كما ينشط في إطار شراكة مع مجمع  سواكري  سيلاس في  مركب  ثالت للإسمنت يقع بولاية بسكرة.  

إلى جانب ذلك, يشارك  مجمع لافارج هولسيم -الجزائر في تسيير مركب الاسمنت  بمفتاح  بالشراكة مع المجمع العمومي  "جيكا "       

 و يبلغ عدد مركبات الإسمنت العمومية و الخاصة الناشطة حاليا بالجزائر 17  مركبا بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 25 مليون طن, علما أن الطلب الوطني على  مادة الاسمنت  بلغ  26 مليون طن سنة 2016.

و حسب التوقعات, ستبلغ القدرة الوطنية لإنتاج للإسمنت 6ر40 مليون طن خلال  2020 ,منها 20 مليون طن من طرف مجمع "جيكا" و 1ر11 مليون طن ينتجها مجمع  لافارج هولسيم -الجزائر فيما ستصل القدرة الإنتاجية للمركبات الأخرى التابعة  للقطاع الخاص 5ر9 مليون طن .

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