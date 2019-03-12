نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى ازيد من 66 دولارا للبرميل

سجل سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ارتفاعا الاثنين حيث بلغ 01ر66 دولارا للبرميل، مقابل 78ر64 دولارا المسجلة يوم الجمعة الفارط، حسب ما افادت به المنظمة الثلاثاء على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و في نفس اليوم، انهت الاسعار الجلسة مرتفعة بدعم من تعليقات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي استبعد إنهاء تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قبل يونيو.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا إلى 58ر66 دولار للبرميل في التسوية.وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79ر 56 دولار للبرميل في التسوية مرتفعة 72 سنتا عن سعر الإغلاق .

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأحد إنه سيكون من السابق لأوانه إجراء تغيير في سياسة إنتاج أوبك وحلفائها، ومن بينهم روسيا، قبل اجتماع يونيو ، حسب ما نقلته وكالة رويترز .

كما اوردت وكالة بلومبرج نقلا عن مسؤول سعودي إن بلاده تعتزم مواصلة جهودها وتخطط لخفض صادرات النفط الخام في أبريل .

وتلقى أسواق النفط بصفة عامة دعما هذا العام من تخفيضات الإنتاج الجارية التي تنفذها دول اوبك و شركائها .

يذكر أن دول الأوبك و شركائها من خارج المنظمة، على رأسها روسيا، الذين توصلوا شهر ديسمبر الماضي إلى خفض في الإنتاج بما يقدر ب2ر1 مليون برميل اي بتخفيض بلغ 800.000 برميل في اليوم من طرف الأوبك و 400.000 برميل في اليوم من طرف البلدان المنتجة من خارج أوبك قد شرعوا في تطبيق القرار منذ بداية يناير الفارط .

و ينتظر ان يعقد أعضاء أوبك و حلفائهم غير المنتمين للمنظمة، و على رأسهم روسيا، اجتماعا يومي 17 و 18 ابريل المقبل بفيينا لتقييم سياستهم المتعلقة بتقليص حجم الإنتاج.

وسيسبق هذا اللقاء الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك يوم 18 مارس الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج