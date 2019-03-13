كاس العالم 2022 : الفيفا يدرس زيادة عدد المشاركين في مونديال قطر إلى 48 منتخبا

يدرس مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الجمعة في مدينة ميامي الأمريكية اعتماد رفع عدد المشاركين في مونديال 2022 بقطر من 32 إلى 48 منتخبا بدعم من رئيسه السويسري جياني انفانتينو.

وأقر الاتحاد الدولي رفع عدد المشاركين اعتبارا من مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بيد أن أنفانتينو يسعى للقيام بذلك في المونديال القطري.

وكان جياني إنفانتينو قال عقب مؤتمر الاتحاد الدولي المنعقد في جانفي الماضي بمراكش: "نعتقد بأن رفع عدد المنتخبات في مونديال 2026 هو قرار جيد ونحن ندرس إمكانية تنفيذ هذا الأمر اعتبارا من 2022. أظهر القطريون انفتاحا لدرس هذه المسألة".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي "أغلبية الاتحادات تأمل بأن يحصل هذا الأمر. لكن يجب معرفة ما إذا كان ذلك ممكنا من الناحية التنظيمية. بالتأكيدي سيكون من الصعب تنظيم مونديال بـ48 منتخبا في قطر وحدها. الفكرة هي إقامة بعض المباريات في دول مجاورة"ي غير أن الدوحة لم تبد حتى الآن موقفا سلبيا أو إيجابيا من زيادة العدد.

وسيكون ملف الرفع في عدد الأندية في كأس العالم للأندية على طاولة البحث في مياميي بعد مناداة انفانتينو بجعلها "أكثر أهمية بكثير. نريد أن نجعلها كأس عالم حقيقية ربما بمشاركة 24 ناديا في البداية (مقابل سبعة حاليا). أبرز الأندية تتواجد في أوروبا لكننا في حاجة الى أندية من مختلف أنحاء العالم.

نريد أن نجعلها كأس عالم حقيقية كما هي الحال بالنسبة إلى كأس العالم للمنتخبات".

ويدافع إنفانتينو عن مشروع تجديد كأس العالم للأندية لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدلا من سبعة في الصيغة الحالية لها على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هي الحال في الوقت الحالي.