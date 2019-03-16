اختتام صالون ايكيب أوتو 2019بين تفاؤل تجاري و تراجع عدد الزوار

اختتمت الطبعة ال 13 لصالون المناولة و التجهيز و خدمات ما بعد البيع للسيارات "ايكيب أوتو 2019" الخميس بالجزائر بتسجيل تفاؤل تجاري لدى المتعاملين الوطنيين و الأجانب رغم التردد الضعيف على الصالون.

في هذا الصدد، أشارت كهينة، ممثلة مؤسسة مزودة للعتاد الصناعي و التصليح، حاضرة في هذا الحدث أن حصيلة جناحها " ايجابية جدا" بالنظر الى تدفق المهنيين الذين قدموا قصد الاطلاع على أسعار مختلف التجهيزات.

في هذا الصدد، صرحت المتحدثة تقول " كنا ننتظر زيارة عدد قليل الى جناحنا بالنظر الى الحدث السياسي الأخير لكن سجلنا اهتمام كبير بمنتوجاتنا".

و من جهته، أوضح رياض مسؤول التسويق لمجمع استيراد السوائل الخاصة بصيانة السيارات أن أروقة الصالون تشهد ترددا أقل مقارنة بالطبعتين الماضيتين مضيفا أن، مع ذلك، لم يؤثر على الاهتمام المتزايد لطبعة 2019 .

كما صرح " فعلا عدد الزوار لجناحنا قليل هذه السنة لكننا لاحظنا أن المترددين يبدون اهتماما ملموسا في مجال علاقات شراكة و تجارة".

و بخصوص التوجيهات و التدابير التي تطبقها السلطات العمومية الرامية الى تشجيع الانتاج المحلي في قطاع السيارات، أكد ممثل مؤسسة جزائرية لاستيراد قطاع غيار ألمانية الصنع أهمية الابقاء على نفس التشريع بهدف السماح للمستثمر بالحصول على مقاربة طويلة الأمد.

و حسب قوله فان " التغييرات المنتظمة للقانون تعرقل مبادرات المستثمرين سواء الوطنيين أو الأجانب مما يلزمنا على التكيف كل مرة".

و من جهته، أشار موزع عدة علامات لسوائل صيانة السيارات الذي يشارك منذ سنوات في هذا الصالون الى نقص مراقبة هذا النوع من المواد الكيماوية على المستوى الوطني.

كما أضاف " يجب جعل مراقبة نوعية هذه المنتوجات أولوية بغية جلب المستثمرين الأجانب للعمل في الجزائر في اطار منافسة نزيهة.

و قد أقامت مؤسسة مؤخرا شراكة مع شريكها الاسباني لإنتاج عدة أنواع من سوائل السيارات في الجزائر.

و بخصوص العارضين الأجانب فان بعضهم ألغوا مشاركتهم بسبب المظاهرات الأخيرة عبر الوطن.

غير أن العديد من العارضين لم يترددوا في المشاركة بحثا عن فرص تجارية جديدة و احتما اقامة علاقات شراكة.

للعلم، فان الطبعة 13 لصالون المناولة و التجهيز و خدمات ما بعد البيع للسيارات" إكيب أوتو 2019 " التي انطلقت الاثنين الماضي عرفت مشاركة 500 عارض وطنيين و أجانب يمثلون مختلف علامات صناعة السيارات و التجهيزات الخاصة بها.

كما شهدت الطبعة مشاركة حوالي 10000 زائر مهني ينشطون في مجال عتاد السيارات و التجهيزات و مختلف خدمات الصيانة و تصليح السيارات.