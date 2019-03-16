رابطة الأبطال الإفريقية : اقصاء شبيبة الساورة بعد الخسارة أمام الأهلي المصري

أقصي ممثل الكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، شبيبة الساورة، إثر خسارته أمام مضيفه الأهلي المصري بنتيجة (0-3) الشوط الاول (0-2)، هذا السبت بملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية،لحساب الجولة السادسة والاخيرة عن المجموعة الرابعة.

وسجل أهداف اللقاء كل من مروان محسن (30) و(45+2) وحسين الشحات (81) لفائدة الأهلي.

وبهذه النتيجة يتصدر"نادي القرن"المصري المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط ليتأهل الى الدور ربع النهائي رفقة سيمبا ستارز التنزاني الذي احتل المركز الثاني ب (9نقاط) بعد فوزه المثير على اس فيتا كلوب الكونغولي (2-1)، فيما تنهي الشبيبة المنافسة في الصف الثالث ب8 نقاط، أما فيتا كلوب الكونغولي فيقبع في المؤخرة ب(7 ن).

وفي المواجهة الاخرى عن نفس المجموعة، حقق سيمبا ستارز الفوز على أرضه أمام فيتا كلوب ب(2-1).

وسجل أهداف المباراة كل من كاسونغو (13) للنادي الكونغولي ومحمد حسيني (36) وشاما جونيور (90) لصالح نادي سيمبا.

وفي المنافسة ذاتها، تأهل ممثل الكرة الجزائرية الآخر، شباب قسنطينة، لربع النهائي رغم انهزامه أمام تي بي مازمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) بنتيجة (2-0)، في لقاء جمع بينهما اليوم السبت بلوبومباشي لحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة ، هذا وسجل هدفي النادي الكونغولي كل من جاكسون موليكا (د 14 من ضربة جزاء) وتريزور مبوتو (د 67).

وفي اللقاء الثاني للمجموعة الثالثة أيضا، تغلب النادي الإفريقي التونسي على الإسماعيلي المصري (1-0) من تسجيل عيادي (د 75 من ضربة جزاء).

ويأتي التأهل التاريخي للنادي "القسنطيني" بفضل المركز الثاني الذي احتله في الترتيب النهائي للمجموعة برصيد 10 نقاط وراء تي بي مازمبي (11 ن)،حيث يتقاسم المركز الثاني مع النادي الإفريقي التونسي بنفس الرصيد من النقاط ، لكن يتفوق عليه بفارق الأهداف (زائد 2 للشباب و ناقص 4 للإفريقي)،علما بأن كل فريق فاز على الآخر بنتيجة 1-0.

يذكر أن عملية قرعة الدور ربع النهائي تجرى يوم الأربعاء 20 مارس بالعاصمة المصرية القاهرة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج