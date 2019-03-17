دراسة أمريكية تؤكد أن كوكب عطارد هو الأقرب إلى الأرض من الزهرة

أكد علماء من جامعة ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية أن كوكب عطارد في الواقع هو أقرب إلى الأرض من الزهرة, الذي يصنّف بأنه أقرب كوكب إلى الأرض.

وأوضح الباحثون بقيادة الأستاذ, توم ستوكمان, في مقال نشرته مجلة "فيزيكس توداي" physics today "أنهم وباستخدام طريقة رياضية مبتكرة, استنتجوا أن أقرب جيران الأرض هو في الواقع عطارد".

وعادة ما يتم تقدير المسافات بين الكواكب على أساس المسافة بين كوكب الأرض والشمس, لكن الفريق يشير إلى أن هذا ليس دقيقا فعليا.

وتبعد الأرض عن الشمس وحدة فلكية واحدة, بينما يبعد كوكب الزهرة عن الشمس 0.72 وحدة فلكية, وإذا قمت بعملية طرح فسنجد أن المسافة الفاصلة بين الأرض والزهرة تساوي 0.28 وحدة فلكية, عندما يكون الزهرة في أقرب موقع له من الأرض, وهذه المسافة تعد الأصغر بين أي زوج من الكواكب.

لكن الباحثين أدركوا أن هذه ليست الطريقة الدقيقة لحساب المسافات بين الكواكب, باعتبار أن الكواكب ستكون في أبعد مسافة لهما عندما يكون كوكب الزهرة على الجانب الآخر من الشمس مقابل الأرض, على بعد 1.72 وحدة فلكية, وأجرى الباحثون حسابات بناءً على هذه الفرضية, واكتشفوا أن عطارد هو الأقرب إلى كوكب الأرض من الزهرة.