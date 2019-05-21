القسم الوطني الأول(سيدات): تأجيل دورة اللقب إلى يومي 8 و 9 جوان

تجري دورة اللقب الخاصة بالبطولة الوطنية لكرة السلة (سيدات) لموسم "2018-2019" يومي 8 و9 جوان بصيغة منافسة جديدة, بعد أن كانت مقررة آنفا من 23 إلى 25 ماي بسطاوالي, حسب ما علم الثلاثاء لدى الاتحادية الجزائرية لكرة السلة.

و نزولا عند رغبة الأندية المعنية, قررت الهيئة الاتحادية تغيير صيغة المنافسة للتتويج باللقب الوطني, حيث كانت مقررة في أول الأمر في شكل دورة (ثلاث جولات) تجمع الأندية التي احتلت المراتب الأربع الأولى عند نهاية المرحلة الأولى للمنافسة و هي على التوالي: المجمع البترولي و بحرية حسين داي و مستقبل سطيف و اتحد أوراس باتنة.

و تتمثل الصيغة الجديدة في اعتماد الإقصاء المباشر (نصف نهائي و نهائي).

ويجري الدور نصف النهائي يوم 8 جوان, بين المجمع البترولي و اتحاد أوراس باتنة من جهة, وبحرية حسين داي ومستقبل سطيف من جهة أخرى, على أن تجري في اليوم الموالي, المباراة الترتيبية و النهائية.