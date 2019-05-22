الكرة الطائرة - كأس الجزائر (رجال) : رباعي طموح في نصف النهائي

تسعى أربعة أندية بلغت الدور نصف النهائي لكأس الجزائر في الكرة الطائرة (رجال)، للظفر بالتأشيرتين المخصصتين للمباراة النهائية لموسم 2018-2019 حيث برمج اللقاءان يومي الجمعة والأحد في سهرة رمضانية تعد بالكثير.

وتجمع المباراة الأولى بقاعة بواسماعيل الساحلية، المجمع البترولي، حامل كأس النسخة الماضية وجمعية البليدة التي حققت مؤخرا الصعود للقسم الممتاز.

ويملك المجمع البترولي حظوظا كبيرة لبلوغ المحطة الأخيرة للمنافسة بالنظر الى خبرته، خلافا لجمعية البليدة التي غادرت قسم النخبة قبل موسمين، لكنها عادت بقوة للواجهة، والدليل على ذلك صعودها و بلوغها هذا الدور المتقدم من المنافسة بعد تأهلها في ربع النهائي على أولمبي القصر (3-0)، كما أنها تحلم بتحقيق تتويج رابع بعد مواسم 1997 و 1999 و 2002 بتسميتها السابقة، اتحاد البليدة.

لكن مهمتها تبدو صعبة أمام منافس يملك خبرة كبيرة في هذه المنافسة والذي حقق انجازا كبيرا في الدور الفارط بفوزه على عملاق الكرة الطائرة الجزائرية، نادي برج بوعريريج (3-2) بمدينة البرج، كما أنه يسعى للاحتفاظ بالكأس بعد ضياع لقب البطولة الوطنية في الأنفاس الأخيرة من المنافسة.

أما المباراة الثانية للمربع الذهبي، فستدور بمدينة قسنطينة بين ناديين من الشرق الجزائري و هما أولمبي الميلية و مستقبل تاجنانت في لقاء متكافئ على كل المستويات.

ولم يسبق للفريقين أن تذوقا حلاوة الفوز الكأس، و يبقى هدفهما قبل كل شيء، تحقيق الفوز قبل التفكير في المباراة النهائية التي نشطها أولمبي الميلية عام 2017.

في الدور ربع النهائي، تأهل مستقبل تاجنانت و أولمبي الميلية على التوالي على حساب شباب العمارية (3-1) و نادي متليلي الشعامبة (3-0).

برنامج الدور نصف النهائي:

الجمعة 24 ماي:

بواسماعيل (تيبازة): المجمع البترولي - جمعية البليدة (00ر23)

الأحد 26 ماي:

قسنطينة: مستقبل تاجنانت - أولمبي الميلية (30ر22).