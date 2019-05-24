بلمهدي:على العلماء والأئمة الحث والاعتماد على النصيحة التي توحد صفوف المجتمع

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي خلال ندوة علمية نظمتها وزارته بالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى تحت عنوان النصيحة في الخطاب الديني مقومات وحدة الأمة،العلماء والأئمة لاعتماد الخطاب الديني والنصيحة التي توحد الصفوف وتكون في خدمة الوطن والمجتمع.

من جانبهم أكد أساتذة وباحثون أن النصيحة يمكنها أن ترتقي إلى مشروع مجتمع متكامل وليس كما يعتقد البعض بأنها لا تخرج عن إطار الوعظ مشيرين الى أنها تنبني على التواصل الفعلي بين أفراد المجتمع.

ويرى في هذا الصدد الدكتور بدر الدين زواقة من جامعة باتنة" ان النصيحة هي مشروع مجتمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم) والمطلوب ان يرتقي الحديث لمشروع مجتمع يبدأ من الأسرة كخلية الى مؤسسات تنشئة اجتماعية إلى مؤسسات الدولة وإذا فهمنا هذا الفهم نكون بذلك قد ضمنا تحول النصيحة لمشروع مجتمع الذي يتكون من ثلاثية المعرفة والقيم والنظم وبذلك تكون النصيحة الضمانة الأولى لحماية هذه الأمة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية