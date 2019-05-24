البطولة المحترفة (1 و2 ): إنطلاق الموسم الكروي"2019-2020"في شهر اغسطس المقبل

ستنطلق البطولة المحترفة الأولى والثانية لكرة القدم للموسم الكروي، 2019-2020" أيام 15 و 16 و 17 أغسطس المقبل،حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها للتواصل الاجتماعي"تويتر".

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المكتب الفيديرالي، للاتحادية الجزائرية لكرة القدم برئاسة خير الدين زطشي، والمنعقد يوم أمس الخميس بالمركز الفني الوطني التابع للفاف بسيدي موسى (الجزائر).

للإشارة، فإن بطولة الرابطة الأولى موبيليس للموسم الجاري "2018-2019" لم تنته بعد،حيث سيسدل الستار على المنافسة يوم الأحد 26 مايو، بإجراء الجولة ال 30 والأخيرة والتي ستكون حاسمة سواء لنيل اللقب الذي يتنافس عليه اتحاد الجزائر (1- 50 نقطة) وشبيبة القبائل (2 - 49 ن)، أو التعرف على هوية الأندية الثلاثة التي ستنزل للرابطة الثانية.

من جهة أخرى، لم يتم تحديد تاريخ إجراء المباراة النهائية لكأس الجزائر "2018-2019"بين شباب بلوزداد وشبيبة بجاية.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية