الرابطة الأولى - الجولة ال30 : مقابلات حاسمة من أجل اللقب والبقاء

ستكون الجولة ال30 والأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى, المقرر إجراؤها يوم الأحد, مصيرية للكشف عن هوية بطل الموسم الجاري بين اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل وكذلك الفرق التي ستضمن بقائها رسميا ضمن حضيرة الكبار.

وكان الرائد, اتحاد الجزائر (50 نقطة) قد تعثر الثلاثاء الفارط على أرضية ميدانه أمام مولودية وهران بنتيجة (1-1) وهذا ما سمح للوصيف, شبيبة القبائل, لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة بعد الفوز أمام المضيف نصر حسين داي بنتيجة (1-2).

وسيكون ''الاتحاد'' مجبرا للفوز خارج قواعده عندما يحل ضيفا على شباب قسنطينة (المرتبة ال6 / 40 نقطة), إذا أراد ترسيم لقبه الثامن.

ومن جهتها, لن يكون مصير شبيبة القبائل بين أيديها حتى ولو تفوز في اللقاء الأخير بتيزي وزو أمام أهلي برج بوعريريج (المرتبة ال8 / 37 نقطة) باعتبار أنها ستكون مجبرة على انتظار تعثر اتحاد الجزائر بقسنطينة سواء كان ذلك بالتعادل أو الانهزام.

وحتما, سيلعب شباب قسنطينة كل أوراقه ومن أجل انهاء الموسم في مرتبة تليق به من جهة, والحفاظ على أخلاقيات الرياضة من جهة أخرى. وكان ''أبناء سيرتا'' قد تعادلوا في اللقاء الأخير أمام فريق مهدد بالسقوط, ويتعلق الأمر بدفاع تاجنانت (0-0).

وعرف شباب قسنطينة سيناريو مماثلا في الماضي عندما كانت مواجهته في الجولة الأخيرة فاصلة للتحديد بطل المنافسة في موسمين. وكانت المرة الاولى عام 1978-1979 والذي توج بها مولودية الجزائر على حساب شبيبة القبائل وكذلك موسم 1995-1996 والذي شهد فوز اتحاد الجزائر باللقب بعد سباق شاق مع مولودية وهران.

كل الأنظار موجهة للمرتبة الثالثة

وفي السباق من أجل المرتبة الثالثة المؤهلة لمنافسة كأس الكونفدرالية الافريقية, سيكون الصراع على أشده بين نادي بارادو (المرتبة ال3 / 45 نقطة), شبيبة الساورة المرتبة ال4 / 44 نقطة) ووفاق سطيف (المرتبة ال5 / 42 نقطة). ويبدو أن نادي بارادو ووفاق سطيف في أفضل رواق من أجل الظفر بالمرتبة الثالثة حيث يستقبلا كل من دفاع تاجنانت (المرتبة ال15 / 31 نقطة) ومولودية بجاية (المرتبة ال13 / 33 نقطة) على التوالي. ومن جهتها, ستلعب شبيبة الساورة لقاءا معقدا عندما تنتقل لمواجهة أولمبي المدية (المرتبة ال15/ 31) المجبر على الفوز وضمان الزاد الكامل رغم أن حظوظه ضئيلة لضمان البقاء.

ومن جهتها, تستقبل مولودية الجزائر (المرتبة ال6 / 40 نقطة), الضيف, أمل عين مليلة (المرتبة ال9 / 36 نقطة) في لقاء سيكون فرصة من أجل الاستفاقة للنادي العاصمي الذي لم يتذوق طعم الفوز في اللقاءات الخمسة الأخيرة. وبملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة, يستقبل شباب بلوزداد الضيف اتحاد بلعباس في لقاء قد تكون فيه نتيجة التعادل كافية لكلا الفريقان لضمان البقاء.

وحسابيا, فإنه ''جد وارد'' أن تنهي ستة أندية الموسم برصيد 36 نقطة, ويتعلق الأمر ب: شباب بلوزداد, مولودية وهران, نصر حسين داي, جمعية عين مليلة, اتحاد بلعباس ومولودية بجاية. وإذا تحقق الأمر, فإنه سيتم الفصل بين الأندية بمعيار أكبر عدد من النقاط المسجلة في المواجهات المباشرة فيما بينها.

برنامج مباريات :

أولمبي المدية - شبيبة الساورة (00ر16)

شباب قسنطينة - اتحاد الجزائر (30ر22)

مولودية وهران - نصر حسين داي (30ر22)

شبيبة القبائل - اهلي برج بوعريريج (30ر22)

وفاق سطيف - مولودية بجاية (30ر22)

شباب بلوزداد - اتحاد بلعباس (30ر22)

مولودية الجزائر- جمعية عين مليلة (30ر22)

نادي بارادو - دفاع تاجنانت (30ر22)