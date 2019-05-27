نهائي كأس الجزائربين المجمع البترولي و اولمبي الميلية يوم الخميس بالبليدة

يجرى نهائي كأس الجزائر للكرة الطائرة رجال, بين المجمع البترولي (حامل اللقب) و أولمبي الميلية يوم الخميس (سا 00ر23) بالقاعة متعددة الرياضات للمركب الاولمبي مصطفى تشاكر (البليدة), حسب ما افادت به الاتحادية الجزائرية للعبة.

وكان "البتروليون" اول من اقتطع تأشيرة المرور الى النهائي عقب فوزهم على جمعية البليدة بنتيجة 3 اشواط لصفر (25-17, 25-18 و 25-14) سهرة الجمعة بالقاعة متعددة الرياضات ببو اسماعيل (تيبازة).

من جهتهم, التحق لاعبو اولمبي الميلية, بالمجمع البترولي بعد فوزهم على مستقبل تاجنانت بثلاثة اشواط لشوطين (29-27, 24- 26, 25-16, 29-31 و 18-16) سهرة أمس الاحد بقسنطينة.

وتلعب اولمبي الميلية النهائي الثاني لها بعد ذلك الذي ضاع منها سنة 2017 امام نادي برج بوعريريج.