التوقيع على اتفاق بين الجزائر والصين لإيفاد فرق طبية صينية متخصصة في طب الإنعاش والعيون والجراحة

تم التوقيع بين الجزائر والصين على اتفاق تعاون يقضي بإيفاد فرق طبية صينية متخصصة لمدة سنتين لتقديم خدمات نوعية في المجال الصحي وستتوزع هذه الفرق على عدد من ولايات الوطن للتكفل بالمرضى في طب النساء والتوليد الجراحة والإنعاش وطب العيون.

ويرى في هذا الصدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي" أن الاتفاق سيسمح لهؤلاء الأطباء بالعمل في الجزائر لمدة عامين من اجل تقديم خدمات طبية ذات جودة لفائدة سكان ولايات الجزائر عين الدفلى، تيارت، خنشلة، باتنة، معسكر، سعيدة وسطيف".

ومن جانبه السفير المفوض فوق العادة والمفوض لدى الجمهورية الشعبية الصينية بالجزائر ليليان هي أكد على ضرورة التعاون في المجال الصحي مع الجزائر بعد أن أحصت الصين خلال 56 سنة مضت 6،1 مليون مولود جزائري من خلال مساهماتها في عمليات الإنجاب.

وقال السفير في هذا الخصوص:" إن إرسال هذه البعثة الصينية للعمل في الجزائر ساعد على عملية الإنجاب في الجزائر".

وسيتوسع التعاون الصحي بين الجزائر والصين ليمس عديد المجالات من خلال بعثات مستقبلية في مختلف التخصصات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية