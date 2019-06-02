أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, عن الشروع في تعميم إصدار رخص السياقة البيومترية بالتنقيط عبر كافة بلديات الوطن, وذلك اعتبارا من نهاية شهر ماي المنصرم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها, أن تعميم عملية إصدار رخص السياقة البيومترية الالكترونية بالتنقيط "عبر كامل بلديات الوطن (1541) اعتبارا من تاريخ 31 ماي لصالح المترشحين الجدد والمعنيين بالأصناف الجديدة", يدخل في إطار "تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى عصرنة الإدارة وتكملة تجسيد مشروع الإدارة الالكترونية".

وأضافت الوزارة أنه "سيتم الشروع ابتداء من تاريخ 25 جوان 2019 في إصدار رخصة السياقة البيومترية لصالح المواطنين الحائزين على رخص السياقة القديمة (الورقية) والمعنيين بحالات التجديد, وتخص هذه العملية في المرحلة الأولى بلديات الجزائر العاصمة, وستعمم لاحقا بصفة تدريجية عبر كل بلديات الوطن".