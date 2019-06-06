مواطن يغامر بنفسه وينقذ امراتين محجوزتين في بيت يحترق بوهران

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح كيف تمكن أحد الشباب من انقاذ امرأتين كانتا محجوزتان في منزل يتعرض لحريق مهول بمدينة وهران.

راج فيديو نشر اليوم الخميس عبر صفحات جزائرية في الفايسبوك صور فيه مقطع من عملية انقاذ كان بطلها احد الشباب منحي المدينة الجديدة بوهران وبالضبط في المكان المعروف ب" الطحطاحة " حيث تسلق جدار بناية محاذية لأخرى مشتعلة كي يتمكن من اخراج امرأتين عالقتين فيها قبل ان تصل شاحنة الحماية المدنية و تبدأ في عملية اخماد الحريق.

وبدى الشاب مصرا على دخول المنزل المحترق بالرغم من تحذيرات المواطنين في عين المكان ، بالرغم من الدخان الكثيف والشرارات المتطايرة للكهرباء التي كانت تزيد من اشتعال النيران تحت المنزل .

و تهاطلت تعليقات المشتركين بمدح الشاب الذي غامر بحياته لانقاذ المحجوزين في شقة التهمتها السنة النيران بعدما تأثرت باحتراق متجر تحتها .، فيما راح معلقون اخرون يشيرون الى العدد الهائل من المصورين للحادثة الذين لم يحركوا ساكنا ازاء ما يحدث غير التصوير المباشر عكس المحاولة الشهمة التي انتهت بإنقاذ سكان الشقة .

فيما دعا اخرون الى تكريمه وادماجه في صفوف الحماية المدنية ان كان بدون عمل وهو ما حدث في عدة حالات في دول اخرى .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية