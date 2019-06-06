03 جزائريين في القائمة النهائية للحكام الأفارقة المعنيين بكأس إفريقيا للأمم 2019

06/06/2019 - 18:45

اختير ثلاثة جزائريين في القائمة النهائية  للحكام الأفارقة المعينين لإدارة مقابلات كأس إفريقيا للأمم-2019 لكرة القدم,  المقررة من 21 جوان إلى 19 جويلية بمصر, حسب ما أعلنت عنه هذا الخميس,  الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

ويتعلق الأمر بالحكم الرئيسي, مصطفى غربال و الحكمين المساعدين مقران قوراري  و عبد الحق إتشيالي.

و سيكون إتشيالي حاضرا للمرة الخامسة في هذا الحدث القاري البارز,فيما سيخوض  غربال و قوراري هذه التظاهرة لأول مرة في مشوارهما التّحكيمي.

للتذكير, شارك الحكام الجزائريون الثلاث في تربص تحضيري لكان-2019, انتظم  الشهر الماضي بالمغرب.

           

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رياضة, كرة القدم

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