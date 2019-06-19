قايد صالح يحذر من اختراق المسيرات ويؤكد بأنه لا مكان لأزمة اقتصادية إذا ما تحررت الجزائر من المفسدين

حذر نائب وزير الدفاع الوطني،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،اليوم الأربعاء ببشار،من اختراق المسيرات الشعبية و رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية،حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أن الفريق قايد صالح الذي قام بزيارة إلى الفرقة 40 مشاة ميكانيكية ألقى كلمة توجيهية تابعها جميع أفراد وحدات الناحية العسكرية الثالثة،جدد من خلالها على أهمية "لفت الانتباه إلى قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات ورفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية

قليلة جدا"،مشددا في هذا الإطار على أن "للجزائر علم واحد استشهد من أجله ملايين الشهداء،وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز سيادة الجزائرواستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية،فلا مجال للتلاعب بمشاعر الشعب الجزائري".

و اضاف في هذا الصدد أنه تم "إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس".

و أكد الفريق قايد صالح "أنه وبفضل الخيرين من أبناء الجزائر ستبقى مشاعر الجزائريين محفوظة دائما وأبدا،فلا خوف على مستقبل الجزائر بلد ملايين الشهداء،لأنها ستعرف بفضل الله تعالى،ثم بفضل أبنائها المخلصين كيف تتلمس طريقها نحو بر الأمن والأمان،وستنطلق عجلة التنمية في بلادنا بوتيرة أسرع

وبعزيمة أمضى وبأهداف أسمى،فلا مكان لأزمة اقتصادية ولا لغيرها من الأزمات الأخرى،إذا ما تحررت الجزائر من العصابة والمفسدين ومـنتهكي الأمانة،وتشـبثت بمرجعيتها النوفمبرية الوطنية،فللجزائر القدرة كل القدرة على أن تبلغ مبلغها،الذي أراده لها الشهداء الأمجاد.