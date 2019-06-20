كأس أمم إفريقيا 2019: استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم بدءا من الدور ربع النهائي

أعلن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد أحمد هذا الخميس بالقاهرة عشية انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019، عن استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (فار) بدء من الدور ربع النهائي.

وقال رئيس الاتحاد القاري: "هذا مجرد تصرف احترازي. عندما تشاهدون مختلف الدول التي تستخدم (تقنية) ال"فار"، ليس من الضروري التسرع في اعتمادها منذ البداية (الأدوار الأولى). إنها تقنية لا يستخدمها الكثير من الناس".

وأضاف: "في البداية، كان من المخطط استخدام التقنية في الدور نصف النهائي، ولكن أصرينا أن نمضي قدماً أبعد من ذلك, لذا قررت اللجنة التنفيذية أن تكون التقنية في الدور ربع النهائي، لكي تكون ناجحة".

ويأتي قرار اعتماد ال"فار" بعد الجدل الذي أثير في مباراة الإياب للدور النهائي لرابطة الأبطال بين الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي في 31 مايو الماضي, حيث تم إعلان النادي التونسي فائزاً باللقب وتسلم الكأس بعد انسحاب لاعبي الوداد احتجاجاً على تعطل التقنية خلال المباراة على الملعب الأولمبي في رادس، والنتيجة تقدم المضيف التونسي 1-صفر, لكن الاتحاد القاري قرر بعد اجتماع طارئ، إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية بطولة كأس الأمم الافريقية، في خطوة أثارت احتجاج طرفي المباراة لاسيما الجانب التونسي.