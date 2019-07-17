رئيس الدولة يتطرق مع وزير الخارجية المالي إلى "الدور المحوري" للجزائر في مسار التسوية بمالي

17/07/2019 - 12:16

تطرق رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، خلال استقباله اليوم الأربعاء، لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي تييبيلي درامي، إلى "الدور المحوري" للجزائر في مسار التسوية والمصالحة في مالي، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة "استقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، صباح هذا اليوم 17 يوليو 2019، السيد تييبيلي درامي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي الشقيقية، حاملا رسالة من أخيه فخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي".

وقد تم التطرق خلال الاستقبال الذي خص به السيد تييبيلي درامي إلى "الدور المحوري للجزائر في مسار التسوية والمصالحة في مالي".

كما تناول اللقاء "العلاقات الثنائية التاريخية والممتازة التي تربط البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين"، وتم بذات المناسبة تثمين "تطابق وجهات النظر حول مختلف المسائل الجهوية لاسيما الوضع في منطقة الساحل والصحراء وكذا القضايا الافريقية التي تهم البلدين الشقيقين".

 

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