مجمع سونلغاز : تسجيل ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء بحجم 150133 ميغاواط

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شهار بولخراس أن مصالحه سجلت استهلاكا كبيرا للطاقة الكهربائية يوم 7 جويلية على الساعة 14.05 مساءا وهو الاستهلاك الذي وصفه ب" الذروة التاريخية "حيث وصل حجم الكهرباء المستهلكة 150133 ميغاواط .

و أوضح المدير العام لمؤسسة سونلغاز الذي استضافه برنامج ضيف الثحرير للقناة الثالثة ان الانقطاع العرضي للتيار الكهربائي المسجل في بعض المناطق لا يمكن ادراجه في قرارات القطع العمدي لأن هذا الاخير يتعلق بالتوقيف الارادي للتزود داخل شبكة الكهرباء بهدف احداث توازن بين الانتاج والاستهلاك والذي غالبا ما يحدث بسبب نقص في الانتاج وهو ما لا يحدث في بلدنا .

وتحدث بولخراس شهار عن الاستثمارات التي قام بها المجمع من أجل تفادي مثل هاته الحالات مشيرا الى أن اكبر العمليات الاستثمارية تم اطلاقها بين عامي 2012 و2013 من أجل تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة .

وقال ضيف الثالثة " فيما يتعلق بتوليد الطاقة لدينا ما يقارب ال 20 الف ميغاواط ،والبنية التحتية للنقل والتوزيع تجاوزت 360 الف كيلومتر ، كما تجاوزت شبكة توزيع الغاز 122 ألف كيلومتر ، وهي ثمار اعمال قامت بها المؤسسة منذ عام 1969 حتى الآن"

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية