كاس أمم إفريقيا 2019): المنتخب النيجيري يهزم نظيره التونسي 1-0 ويحتل المرتبة الثالثة

فاز المنتخب النيجيري لكرة القدم على نظيره التونسي بهدف دون رد في نهائيات كاس أمم إفريقيا لكرة القدم (مصر 2019) اليوم الأربعاء في القاهرة في المباراة الترتيبية.و أنهى المنتخب النيجيري الــ"كان" في المركز الثالث. وجاء الهدف النيجيري في الدقيقة الثالثة عبر هداف البطولة أوديون إيغهالو الذي استغل خطأ دفاعيا جديدا لنسور قرطاج.

وفشلت تونس في تعويض الخسارة في الدور نصف النهائي أمام السنغال (صفر-1) بهدف النيران الصديقة الذي سجله المدافع ديلان برون خطأ في مرمى منتخب بلاده، بينما نالت نيجيريا جائزة الترضية بالمركز الثالث بعد خسارتها في الثواني القاتلة أمام الجزائر 1- 2.

وتقام المباراة النهائية للبطولة عند الساعة العاشرة من مساء بعد غد الجمعة بين منتخبي الجزائر والسنغال حيث يسعى المنتخب العربي لإحراز لقبه الثاني في هذه البطولة بعد الأول عام 1990، فيما سيحاول منتخب السنغال فك عقدته في هذه المسابقة وتسجيل اسمه للمرة الأولى في قائمة أبطالها.

المصدر : وأج